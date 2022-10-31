Elon Musk, Twitter'da karakter sınırını artırabilir

Elon Musk, karakter ve video uzunluğunun artırılmasına yeşil ışık yaktı.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Her ne kadar daha sonra anlaşma bozulsa da Elon Musk, sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı.

Twitter’ın tüm hisselerini satın alan ünlü milyarder, platformdaki bazı sınırlamaların da kalkacağını belirtti.

Twitter'da halihazırda en uzun tweet 280 karakter, video uzunluğu ise 2 dakika 20 saniye ile sınırlı.

Elon Musk, Twitter'da sınırları kaldırabilir

Sosyal medyadan sorulan sorulara yanıt veren Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, tweet ve video uzunluklarının artırılmasına yönelik istekleri olumlu karşıladığını belirtti.

Twitter'da içerik denetleme konseyi oluşturulacak

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Elon Musk, Twitter'ın içerik denetleme konseyi oluşturacağını ve konsey toplanmadan hesaplarla ilgili hiçbir karar verilmeyeceğini söyledi.

Musk, bu konseyde çok çeşitli bakış açılarına sahip insanlar olacağını sözlerine ekledi.