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    Elon Musk Twitter'ı satın alma sürecini tamamladı

    Elon Musk Twitter'ı satın alma sürecini tamamladı

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi.
    • 28.10.2022 - 05:46
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 07:40
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    ABD basınında yer alan ve konuya aşina isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlandığı aktarıldı.

    "Kuş artık serbest" dedi

    Elon Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Kuş artık serbest" ifadelerine yer verdi.

    Elon Musk Twitter ı satın alma sürecini tamamladı #1

    4 üst düzey yöneticiyi kovduğu iddiası

    Söz konusu haberlerde Musk'ın, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı kaydedildi.

    Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

    AA'nın haberine göre, Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

    Elon Musk Twitter ı satın alma sürecini tamamladı #2

    Anlaşma geçici olarak askıya alındı

    Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

    Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

    Elon Musk Twitter ı satın alma sürecini tamamladı #3

    Twitter Musk'a dava açtı

    Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

    Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı.

    Elon Musk Twitter ı satın alma sürecini tamamladı #4

    Musk ilk fiyattan yeniden teklif verdi

    Ancak Musk, ekim ayı başında, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek, ilk fiyattan yeniden teklif vermişti.

    Twitter'ın Musk'a karşı açtığı davayı gören yargıç, satın alma anlaşmasının 28 Ekim'e kadar tamamlanması için davanın durdurulmasına karar vermişti.

    Elon Musk Twitter ı satın alma sürecini tamamladı #5


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