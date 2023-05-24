Elon Musk, Twitter'ın genel merkezini taşıyabilir Twitter'ın sahibi Elon Musk, şirketin genel merkezinin San Francisco'dan başka bir yere taşınabileceği imasında bulundu.

AA & Ensonhaber

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve platforma bazı yenilikler getirmişti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, şimdilerde büyük bir değişim içine girmeye hazırlanıyor.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, şirketin genel merkezinin San Francisco'dan başka bir yere taşınabileceği imasında bulundu.

Twitter'ın genel merkezini değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Musk, şirketin genel merkezinin sonsuza kadar San Francisco'da olmayabileceğini söyledi.

Musk, sosyal medya şirketini devralmasının ardından çalışanların yüzde 80'inin işine son verirken Twitter'ın genel merkezinin otel odasına dönüştürüldüğüne ilişkin fotoğraflar basına yansımıştı.

Twitter'ın eski çalışanları ise Musk'ın kendilerinden boşalan alanları gece geç saatlere kadar çalışan personelin konaklayabilmesi için otele çevirdiğini iddia etmişti.

Eski çalışanlar binada yasalara aykırı şekilde düzenlemeler yapıldığını öne sürmüş, San Fransisco kenti yetkilileri ise bu iddiaları incelemeye başlamıştı.

Tesla genel merkezini de taşımıştı

Musk, 2021'de de sahibi olduğu otomobil şirketi Tesla'nın genel merkezini Kaliforniya'dan Teksas'a taşımıştı.