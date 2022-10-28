Elon Musk, Twitter'ın kodlarını incelemek için Tesla mühendislerini şirkete getirdi

Twitter'ı satın alan Elon Musk, yazılım kodlarını kontrol etmeleri için Tesla mühendislerini Twitter genel merkezine çağırdı.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Her ne kadar daha sonra anlaşma bozulsa da Elon Musk, dün yaptığı paylaşımda sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı.

Elon Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Kuş artık serbest." dedi.

Tesla mühendislerini şirkete getirdi

Twitter'ı satın alan Elon Musk, yazılım kodlarını kontrol etmeleri için Tesla mühendislerini Twitter genel merkezine getirdi.

Çeşitli Twitter departmanlarının başkanları, değerlendirip Musk'a geri bildirimde bulunabilmeleri için Tesla mühendislerine gerekli tüm bilgileri sundu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, Twitter mühendisleri, anlaşma şartlarına göre dün itibarıyla artık yazılım kodunda değişiklik yapamayacak.

Bu, anlaşma tamamlanmadan önce Twitter'ın yazılım kısmında hiçbir şeyin değişmediğinden emin olmak için alınmış bir önlemdi.