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    Elon Musk, Twitter'ın tek yöneticisi oldu

    Twitter'ı satın alan ünlü milyarder Elon Musk, şirketin yönetim kurulunu feshederek tek başına yönetici koltuğuna oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:29
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    Elon Musk, Twitter'ın tek yöneticisi oldu

    Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, CEO Parag Agrawal'ın da dahil olduğu bazı yöneticileri kovmuştu.

    Gelen bilgilere göre, ünlü milyarderin işten çıkarmaları bununla sınırlı kalmadı. Musk, şirketin yönetim kurulunun hepsini işten kovarak tek yönetici oldu.

    Borsaya bildirdi

    Twitter, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na şirketin tek yöneticisinin Elon Musk olduğunu bildirdi.

    İlgili bildirimde; Bret Taylor, Parag Agrawal, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei-Fei Li ve Mimi Alemayehou'nun bundan böyle kurulda olmayacağı bilgisi yer aldı.

    twitter

    Yönetim kurulunun feshi, Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Musk'ın şirketi satın almasından sonra 6 aylık sürecin içindeki bir dizi değişiklik arasında yer alıyor.

    Satın almanın ardından Musk, Twitter'da üst yönetici Agrawal, mali işler müdürü Ned Segal ve hukuk politikası başkanı Vijaya Gadde de dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticileri kovmuştu.


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