Elon Musk, Ukrayna'nın faturasını Pentagon'a kesti

SpaceX, ABD ordusundan Ukrayna'daki Starlink uydu internet hizmeti için finansmanı devralmasını istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünyanın önde gelen şirketleri, Ukrayna halkına yardım elini uzatmıştı.

Bu şirketlerden biri olan ABD'li SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i bölgede aktif etmiş ve gereken ekipmanları Ukrayna halkına gönderdi.

Starlink'e maliyeti çok büyük

Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin Starlink uydu birimi Ukrayna'ya bağışlandı. Elon Musk, "Operasyon SpaceX'e 80 milyon dolara mal oldu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacak." dedi.

SpaceX: Ödemeleri Pentagon yapmalı

SpaceX, ABD ordusundan Ukrayna'daki Starlink uydu internet hizmeti için finansmanı devralmasını istedi.

SpaceX, Pentagon'a Starlink hizmetini olduğu gibi finanse etmeye devam edemeyeceğini söyledi.

Mektupta, ayrıca Pentagon'un Starlink'in askeri kullanımı için finansmanı devralması talep edildi.

SpaceX'in hükümet satış direktörü Pentagon'a mektubunda “Ukrayna'ya daha fazla terminal bağışlayacak veya mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse edecek durumda değiliz.” dedi.