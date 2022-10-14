Petrol
93.25
-1.40%
Euro
18.0975
-0.27%
Dolar
18.5877
0.26%
Altın
990.65
-0.38%
Borsa
3627
2.08%
Bitcoin
369.251
4.25%
BTXN Coin
8.38
3.32%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Elon Musk, Ukrayna'nın faturasını Pentagon'a kesti

    SpaceX, ABD ordusundan Ukrayna'daki Starlink uydu internet hizmeti için finansmanı devralmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk, Ukrayna'nın faturasını Pentagon'a kesti

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünyanın önde gelen şirketleri, Ukrayna halkına yardım elini uzatmıştı.

    Bu şirketlerden biri olan ABD'li SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i bölgede aktif etmiş ve gereken ekipmanları Ukrayna halkına gönderdi.

    Starlink'e maliyeti çok büyük

    Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin Starlink uydu birimi Ukrayna'ya bağışlandı. Elon Musk, "Operasyon SpaceX'e 80 milyon dolara mal oldu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacak." dedi.

    starlink

    SpaceX: Ödemeleri Pentagon yapmalı

    SpaceX, ABD ordusundan Ukrayna'daki Starlink uydu internet hizmeti için finansmanı devralmasını istedi.

    SpaceX, Pentagon'a Starlink hizmetini olduğu gibi finanse etmeye devam edemeyeceğini söyledi.

    Mektupta, ayrıca Pentagon'un Starlink'in askeri kullanımı için finansmanı devralması talep edildi.

    SpaceX'in hükümet satış direktörü Pentagon'a mektubunda “Ukrayna'ya daha fazla terminal bağışlayacak veya mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse edecek durumda değiliz.” dedi.


    Edirne'de Yunanistan’a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı
    İç Haber

    Edirne'de Yunanistan’a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı

    ABD'de cansız beden yeniden yaşayacakları umuduyla donduruldu
    Dünya

    ABD'de cansız beden yeniden yaşayacakları umuduyla donduruldu

    Ukrayna'da gönüllülere sanal ortamda askeri eğitim veriliyor
    Dünya

    Ukrayna'da gönüllülere sanal ortamda askeri eğitim veriliyor

    Görüş Bildir