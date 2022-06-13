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    Elon Musk, Ukrayna’ya Starlink ekipmanı göndermeye devam ediyor

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Elon Musk’ın Starlink uydu terminali grubu göndermeye devam ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 10:57
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    Elon Musk, Ukrayna’ya Starlink ekipmanı göndermeye devam ediyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünyanın önde gelen şirketleri, Ukrayna halkına yardım elini uzatıyor.

    Bu şirketlerden biri olan ABD'li SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i bölgede aktif etmiş ve gereken ekipmanları Ukrayna halkına göndermişti.

    Elon Musk, Ukrayna'ya olan desteğini sürdürüyor

    Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Ukrayna'ya bir Starlink uydu terminali daha gönderdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Elon Musk, yalnızca Mars görevi için hazırlıklar üzerinde çalışmayı değil, aynı zamanda özel görevleri için ihtiyaç duyulan Starlink’leri ülkemize aktarmayı da başarıyor.” ifadeleri kullanıldı.

    Ukrayna'da kullanılabilir durumda olan tek iletişim sisteminin Starlink olduğuna dikkat çeken SpaceX CEO'su, bu sebeple hizmetin hedef alınabileceğini söylemişti.

    Elon Musk, ''Önemli uyarı: Starlink, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemi, bu nedenle hedef alınma olasılığı yüksek. Lütfen dikkatli kullanın.'' ifadelerini kullanmıştı.

    starlink


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