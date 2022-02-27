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    Elon Musk, uydu internet sistemi Starlink'i Ukrayna'da aktive etti

    Elon Musk, uydu internet sistemi Starlink'i Ukrayna'da aktive etti

    Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uydu interneti sistemi projesi Starlink'i Ukrayna'da kullanıma açtığını açıkladı.
    • AA
    • 27.02.2022 - 04:54
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 04:55
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    Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, resmi Twitter hesabından Elon Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

    "SİZ MARS'TA KOLONİ KURARKEN RUSYA UKRAYNA'YA SALDIRIYOR"

    Fedorov paylaşımında, "Siz Mars'ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Elon Musk, uydu internet sistemi Starlink i Ukrayna da aktive etti #1

    Musk ise Fedorov'un paylaşımına verdiği yanıtta, "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda." yanıtını verdi.

    Elon Musk, uydu internet sistemi Starlink i Ukrayna da aktive etti #2

    Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

    Elon Musk, uydu internet sistemi Starlink i Ukrayna da aktive etti #3

    Elon Musk, uydu internet sistemi Starlink i Ukrayna da aktive etti #4

    Elon Musk, uydu internet sistemi Starlink i Ukrayna da aktive etti #5


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