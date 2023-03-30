Elon Musk ve yapay zeka uzmanlarından ortaklaşa uyarı geldi! Mektup yazdılar: 'Acilen durdurulmalı' Ünlü iş insanı Elon Musk ve yapay zeka uzmanlarından ortaklaşa bir mektup geldi. Musk ve uzman isimler son günlerde büyük ilerleme kaydettiği bilinen yapay zeka çalışmalarının durdurulmasını istedi.

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, önceki gün teknoloji sektörünün tanınmış bazı uzmanlarıyla beraber yazdığı bir açık mektubu yayınladı. Gönderilen mektubun alıcılarının ise yapay zeka geliştiricileri olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz dönemde yapay zeka konusundaki endişelerini dillendiren Musk'a göre, yapay zeka çalışmaları acil olarak durdurulmalı.

Elon Musk ve yapay zeka uzmanlarından açık mektup!

Gönüllü şekilde hizmet verdiği bilinen Future of Life Enstitüsü, önceki gün Elon Musk başta olmak üzere 1000'i aşkın teknoloji uzmanının imzaladığı bir açık mektubu yayınladı. Mektupta yapay zeka geliştiricilerinin çalışmalarını durdurması talep edildi.

Mektubu imzalayan uzmanlara göre, son günlerde önemli dönüşümler geçiren yapay zeka çalışmaları güncel durumda kontrol edilemeyecek hale doğru evriliyor. Bu şekilde endüstrideki gelişme hızına kıyasla oldukça daha yavaş şekilde denetlenmiş oluyor.

"En az 6 ay ara verilmeli" denildi

Ünlü CEO Elon Musk'ın liderliğinde yayınlanmış olan mektupta yapay zeka endüstrisi hiç kimsenin, hatta yaratıcılarının bile anlayamadığı, tahmin edemediği veya güvenilir bir şekilde kontrol edemediği durumda denildi. Yapay zeka için 'her zamankinden daha güçlü dijital zihinler geliştirmek ve konuşlandırmak için kontrolden çıkmış bir yarışa kilitlenmiş vaziyette' ifadeleri kullanıldı.

Uzman isimlere göre, mevcut çalışmalara en az 6 aylık bir süre için ara verilmeli. Bu verilen ara döneminde ise hükümetler mutlaka devreye girmeli.

"GPT-4 yapay zekası kontrol altına alınmalı"

Ünlü şirket OpenAI tarafından geliştirildiği bilinen GPT yapay zekası da mektuba konu oldu. Elon Musk'ın en büyük korkularından olan yapay zekanın GPT-4 sürümü ile birlikte neredeyse normal bir insanın yaratıcılık seviyesine eriştiği bilinmekte.

Açık mektupta Skype kurucusu Jaan Tallinn, Apple'ın ortaklarından Steve Wozniak, Yoshua Bengio ve Stuart Russell gibi yapay zeka uzmanlarının da imzaları yer aldı.