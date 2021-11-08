Elon Musk, vergi ödemek için Tesla hisselerini satıyor

Dünyanın en zengin ismi ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, vergi ödemek için Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satacak.

Uzay şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketlerin artan hisseleri sayesinde servetini katlamaya devam ediyor.

Özellikle koronavirüs döneminde ayakta kalarak hızla değer kazanmaya devam eden Tesla sayesinde ciddi gelir elde eden Musk, şu anda dünyanın en zengin insanı konumunda.

TWITTER'DAN ANKET BAŞLATTI

ABD'de bazı Demokratlar, "milyarderler vergisi" adında yeni bir vergi gündeme getirmişti. Hiçbir yerden nakit olarak bir maaş ya da bonus almadığını belirten Musk, vergi ödemenin tek yolunun hisse satmak olduğunu söyledi ve anket başlattı.

Ünlü milyarder, takipçilerine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum, destekliyor musunuz?" diye sordu.

SONUÇ "EVET" ÇIKTI

Ankete 3,5 milyondan fazla Twitter kullanıcısı yanıt verdi. Oyların yüzde 57,9'u, Musk'ın hisselerini satması yönünde kullanıldı.

Elon Musk, oylamanın sona ermesinin ardından, "Sonuçların her ikisine de hazırlıklıydım ve sonucu uygulayacağım." dedi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yüzde 10 hissesi yaklaşık 21 milyar dolara denk geliyor.