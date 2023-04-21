Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor: TruthGPT Elon Musk, Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla "TruthGPT" adını verdiği bir platformu başlatacağını açıkladı.

AA & Ensonhaber

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Elon Musk'tan ChatGPT'ye rakip

Elon Musk, Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla "TruthGPT" adını verdiği bir platformu başlatacağını açıkladı.

Musk, kâr amaçlı bir kuruluş olan Microsoft ile iş birliği yapması dolayısıyla ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketini eleştirdi.

OpenAI şirketini yapay zekayı yalan söylemesi için eğitmekle" suçlayan Musk, Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in de yapay zeka güvenliğini ciddiye almadığını iddia etti.

Musk, "TruthGPT" ismini verdiği platformla "maksimum gerçeği arayacağını" vurgulayarak geç başladığını ancak bu alanda bir seçenek olmaya çalışacağını bildirdi.

Microsoft, yapay zeka atılımlarını hızlandırmak için, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile ortaklık yapmıştı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise şubatta ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" ismini verdiği yeni teknolojisini tanıtmıştı.