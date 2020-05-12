Elon Musk yasağı deldi: Tesla üretime başlıyor

Tesla CEO'su Musk, elektrikli otomobil üretimine bugün yeniden başlayacaklarını duyurdu.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Tesla fabrikasının açılmasına koronavirüs önlemleri yüzünden izin verilmediği için şirketin genel merkezini, Kaliforniya eyaletinden taşıyacağını duyurmuştu.

ELON MUSK AÇIKLADI: ÜRETİME BAŞLIYORUZ

Elon Musk Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Tesla'nın, koronavirüs yasağına rağmen bugün tekrar elektrikli araba üretimine başlayacağını duyurdu.

Elon Musk paylaştığı tweette, ''Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Eğer biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum.'' dedi.

''SADECE TESLA'YA İZİN VERİLMİYOR''

Elon Musk, bir takipçisinden gelen ''Kaliforniya eyaletinden üretim için onay aldınız. Ancak Alameda ilçesi bu kararı geçersiz kıldı. Bu doğru mu?'' sorusuna, şöyle yanıt verdi:

''Evet Kaliforniya eyaleti üretim onayı verdi. Ancak seçilmemiş bir ilçe yetkilisi tarafından karar bozuldu. Ayrıca, ABD'de diğer tüm otomobil şirketlerine üretim onayı çıkarken, yalnızca Tesla'yı ayırdılar. Bu çok berbat!''

Tesla'nın yasakları çiğnemesi halinde nasıl bir cezayla karşı karşıya kalacağı ise şimdilik bilinmiyor.