Elon Musk, yeniden Twitter'a talip

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter’ı hisse başına 54.20 dolarlık bir fiyatla satın almayı teklif etti.

Elon Musk, geçtiğimiz temmuz ayında Twitter'ı satın alma anlaşmasından çıkarken, sosyal medya şirketini sahte ve spam hesapların sayısını olduğundan az göstermekle suçlamıştı.

Süreç sonucunda mahkemelik olan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter için yeniden teklif verdiği, teklifinde hisse başına 54,2 dolarlık fiyatı değiştirmediği iddia edildi.

Yeniden hisse başına 54,2 dolar fiyat verdi

Musk'ın, söz konusu teklifi Twitter'a mektupla yaptığı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre Musk'ın, Twitter için yeniden hisse başına 54,2 dolar fiyat verdiği aktarıldı.

Twitter'ın hisseleri değer kazandı

Söz konusu haberle Twitter'ın hisseleri, kısa süreli olarak işleme durdurulmasının ardından yüzde 18'e kadar değer kazandı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.