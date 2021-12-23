Elon Musk'ı öven Stephen King'e tepki

Stephen King'in Elon Musk'a hayranlık duyduğunu söylemesi okurlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ünlü yazar, hayranlarından tepkiler alıyor.

Otomotiv sektöründen uzay araştırmalarına geniş yelpazeye sahip şirketleriyle adından söz ettiren Elon Musk, 2021'de hem varlıkları ile birçok zengini geride bıraktı, hem de teknoloji alanında imza attığı yeniliklerle dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilen Elon Musk, aynı zamanda bazı eleştirilerin de odağı haline geldi.

Elon Musk'ın yılın kişisi seçilmesi hakkında konuşan ünlü yazar Stephen King, yılın kişisinin koronavirüsle mücadele eden doktorlar, hemşireler ve bilim insanları olduğunu, ancak Elon Musk'a da hayran olduğunu dile getirdi.

HAYRANLARI KING'E TEPKİ GÖSTERDİ

Elon Musk'a hayran olduğunu dile getirmesinden sonra, ünlü yazarın hayranları tepki gösterdi.

Takipçilerden biri, "Onu hayranlık duyulacak biri olarak görmene çok şaşırdım" diye yazarken, bir diğeri de "Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey." diye ekledi.

Elektrikli otomobil endüstrisindeki çalışmalarının yanı sıra, insanlığı Mars'a götürme planları ve kripto paraya ilgisi nedeniyle 2021'in en önemli figürü seçilen Musk; koronavirüs hakkında yanlış bilgi yayması ve Dogecoin gibi kripto paraları savunması sebebiyle yıllardır eleştiri oklarını üzerine çekiyor.



