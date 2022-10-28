Petrol
94.05
-1.04%
Euro
18.5548
0.03%
Dolar
18.6086
0.05%
Altın
994
-0.01%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
379.118
-1.85%
BTXN Coin
10.64
0.56%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Elon Musk'ın 4 üst düzey Twitter yöneticisini kovduğu iddia edildi

    Elon Musk’ın, Twitter CEO'su Parag Agrawal ve CFO Ned Segal'ın da bulunduğu 4 üst düzey yöneticiyi kovduğu iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 11:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk'ın 4 üst düzey Twitter yöneticisini kovduğu iddia edildi

    Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Her ne kadar daha sonra anlaşma bozulsa da Elon Musk, dün yaptığı paylaşımda sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı.

    Elon Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Kuş artık serbest" ifadelerine yer verdi.

    Elon Musk, 4 üst düzey yöneticiyi kovdu iddiası

    ABD basınındaki yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı iddiaları yer aldı.

    Ancak Elon Musk veya Twitter cephesinden bu iddiaları doğrulayan veya reddeden bir açıklama yapılmadı.

    Elon Musk ın 4 üst düzey Twitter yöneticisini kovduğu iddia edildi #1


    Muğla'daki işçi mermer ocağında kayanın altında can verdi
    3. Sayfa

    Muğla'daki işçi mermer ocağında kayanın altında can verdi

    Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir