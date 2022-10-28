Elon Musk'ın 4 üst düzey Twitter yöneticisini kovduğu iddia edildi

Elon Musk’ın, Twitter CEO'su Parag Agrawal ve CFO Ned Segal'ın da bulunduğu 4 üst düzey yöneticiyi kovduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Her ne kadar daha sonra anlaşma bozulsa da Elon Musk, dün yaptığı paylaşımda sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı.

Elon Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Kuş artık serbest" ifadelerine yer verdi.

Elon Musk, 4 üst düzey yöneticiyi kovdu iddiası

ABD basınındaki yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı iddiaları yer aldı.

Ancak Elon Musk veya Twitter cephesinden bu iddiaları doğrulayan veya reddeden bir açıklama yapılmadı.