Elon Musk'ın Bitcoin geliri Tesla'yı geçti

Elon Musk'ın şirketi Tesla, 2020'nin tamamında araba satışından elde ettiği kârdan fazlasını Bitcoin'den kazandı.

Bildiğiniz gibi Tesla ve SpaceX şirketleirnin kurucusu Elon Musk, zaman zaman Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz aylarda 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını açıklamıştı. Ayrıca şirketin daha önce de Bitcoin'e yatırım yaptığı biliniyor.

Bitcoin'in fiyatı son 10 haftada yaklaşık olarak ikiye katlandı. Tesla, ocakta yaptığı Bitcoin yatırımından halihazırda bir milyar dolardan (yaklaşık 8 milyar TL) fazla para kazandı.

TESLA'NIN KÂR MİKTARINI GEÇTİ

O günden beri elde edilen kazançlar, şu anda Tesla'nın 2020'nin tamamında otomobil satarak elde ettiği 721 milyon dolarlık kardan daha fazla.

Bitcoin'e halihazırda önemli oranda yatırım yapmış diğer şirketler arasında ödeme platformu Square ve yazılım firması Microstrategy de bulunuyor.

Her iki şirket de son aylarda, kısmen geçen yılki ekonomik çalkantı ve Bitcoin'in güvenli liman varlığı olarak artan itibarı nedeniyle, Bitcoin varlıklarını artırdı.