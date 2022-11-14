Elon Musk'ın mavi tik'li hesaplarla başı dertte

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk'ın paralı hale getirdiği mavi onay rozeti nedeniyle sahte paylaşımlar yapan hesapların sayısı arttı.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.

Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başlamak için geçtiğimiz günlerde iOS uygulamasını güncelledi.

Mavi tik'li hesaplardan sahte paylaşımlar yapılıyor

Ücretli mavi tik hizmeti ile resmi hesapları taklit eden profillerin sayısı arttı. Kaynaklar, platformda Tesla, SpaceX ve Roblox gibi birçok mavi tikli hesabın sahte olduğunu rapor etti.

Örneğin şirketin resmi hesabıyla aynı profil resmine sahip doğrulanmış bir hesaptan, Tesla hakkında bir dizi yanıltıcı tweet paylaşıldı.

Skandala neden olan olaylardan biri de 'Eli Lilly' isimli dünyaca ünlü şirketten yapılan paylaşım oldu. Firma hesabından, insülin ilacının ücretsiz olacağı yazıldı ve haber kısa sürede yayıldı.

Daha sonra ise paylaşımı yapan hesabın 'Eli Lilly' firmasına ait olmadığı ve Twitter'dan ücret ödeyerek 'mavi tik' alan bir kişi olduğu ortaya çıktı.

Bir diğer skandal ise dünyanın en önemli savunma sanayi devlerinden 'Lockheed Martin'de geldi.

F-35 savaş jetlerinin de üreticisi olan firma, aralarında ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu ülkelere artık silah satışı yapılmayacağını duyuran bir paylaşım yaptı. Bu hesabın da daha sonra firmaya ait olmadığı ortaya çıktı.

Mavi tik aboneliği durduruldu

Twitter, sahte hesapların artması ve yeni sahibi Elon Musk'ın sosyal medya platformunun bazı kullanıcılarına "resmi" rozetini geri getirmesi nedeniyle 8 dolarlık mavi tik abonelik hizmetini duraklattı.