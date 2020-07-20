Elon Musk'ın serveti son 4 ayda üçe katlandı

Son dört ayda kişisel serveti üç kat artan Elon Musk, dünyanın en zengin iş insanları listesinde ilk defa ilk 10'a girdi.

Uzay şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketlerin artan hisseleri sayesinde servetini katlamaya devam ediyor.

49 yaşındaki girişimci, kişisel servetini son 4 ayda üçe katlamayı başararak dünyanın en zengin iş insanları listesinde ilk defa ilk 10'da yer aldı.

4 ay önce 24,6 milyar dolar olan Musk'ın servetinin şu anda 69,1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

ELON MUSK: "UMURUMDA DEĞİL"

Servetini katlamasının ardından Forbes'in hazırladığı en zenginler listesinde 39. sıradan 9.sıraya yükselen Elon Musk, "Hiç umurumda değil. Bu sayılar iner, çıkar. Önemli olan halkın sevdiği güzel ürünler yapmak." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zenginleri listesinin zirvesinde ise, 181.1 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer alıyor.

TESLA HİSSELERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Tesla hisseleri, geçtiğimiz günlerde bin doların üzerine çıkmış ve şirket, Toyota'yı geçerek en değerli otomobil üreticisi konumuna ulaşmayı başarmıştı.

Tesla'nın hisseleri, son 1 yılda 250 dolar seviyesinden 1.500 dolar seviyesine çıkarak yüzde 600 artış gösterdi.