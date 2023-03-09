Elon Musk'ın Starlink uyduları NASA keşiflerini engelliyor SpaceX’in Starlink uydularının sayısı her geçen gün artarken, yörüngedeki uydu yığını NASA'nın gökyüzünü gözlemlemesini zora sokuyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Dünyada yetersiz internet erişimi bulunan yerlere uydu interneti sağlamayı planlayan Starlink projesine ait aktif faaliyet gösteren uyduların sayısı, şu anda 3 bini aşmış durumda.

Uzay gözlemlerini zorlaştırıyor

Uyduların bu kadar fazla olması, bazı uzay gözlemlerini de zorlaştırıyor. Yeni bir çalışmaya göre Starlink uyduları, gök bilimcilerin cisimleri gözlemlemesine engel oluyor.

Nature Astronomy'de yayınlanan yeni bir çalışma, alçak Dünya yörüngesindeki artan uydu sayısının astronomik araştırmaları, özellikle de NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından yürütülen bilimsel çalışmaları nasıl etkilediğini inceledi.

Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan yukarıdaki görüntüde gördüğünüz yatay çizgiler, Starlink uyduları nedeniyle oluşuyor.

Elde edilen güncel verilere göre şu anda alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 6000 adet uydu bulunuyor. Bu uyduların yüzde 62’si Starlink'e ait.

Öte yandan Hubble'ın her geçen gün alçalması, onu Starlink uydularına daha fazla yaklaştırıyor. Bu da gelecekteki gözlemlerin daha da zor olacağı anlamına geliyor.

SpaceX, Hubble'ı orijinal irtifasına geri döndürmeyi önerdi, bu da onu Starlink'in ve alçak Dünya yörüngesindeki diğer birçok uydunun üzerine çıkarabilir.

Varşova Üniversitesi’nden gök bilimci Przemek Mróz, Starlink uydularının yalnızca Kasım 2019 ile Eylül 2021 arasında teleskop görüntülerinde 5 bin 301 çizgiden sorumlu olduğunu söyledi.

Starlink uydularının yarattığı bu sorunla ilgili henüz yeni adımlar atılmadı. Musk’ın uydularının daha önce de diğer uyduları ve uzay araçlarını tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.