Elon Musk'ın tweet'leri, ABD'lilerin yatırım aracı oldu

ABD’de yapılan çalışmaya göre, ABD’lilerin yüzde 37’sinin Elon Musk'ın tweet'lerine dayanarak en az bir kez kişisel yatırım yaptığı ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, zaman zaman Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla ses getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde profiline #Bitcoin hashtagini ekleyerek bir anda yükselmesine neden olan Musk, son zamanlarda ise kripto para birimi olan Dogecoin ile ilgili paylaşımlar yapıyor.

Son olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, attığı tweet’ler nedeniyle Elon Musk hakkında soruşturma başlatmıştı.

ABD'LİLER, ELON MUSK'A GÜVENİP YATIRIM YAPIYOR

ABD’de yapılan çalışmada, ABD’lilerin yüzde 37’sinin Elon Musk’ın tweet’lerine dayanarak en az bir kere yatırım yaptığı bildirildi.

6-8 Şubat tarihleri arasında 30 bin 400 kişi ile yapılan araştırmada, Elon Musk’ın tweet’lerinden etkilenerek birden çok yatırım yaptığını açıklayan kişiler ise yüzde 16 oldu.

Çalışmada, kişilerin neredeyse yarısı Elon Musk’ın tweet’lerini ‘oldukça komik’ bulduğu belirtilirken, yaklaşık dörtte biri atılan tweet’lerden emin olamadıklarını, yüzde 29’u ise tweet’leri eğlenceli bulmadığını bildirdi.

Araştırmada, Elon Musk’ı nasıl biri olarak gördükleri sorusuna, katılımcıların yüzde 48’i "dahi" cevabını verirken, yüzde 7’si ise "aptal" yanıtını verdi.