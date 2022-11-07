Elon Musk'ın Twitter'ı ilk beş günde 1.3 milyon kullanıcı kaybetti

Elon Musk'ın Twitter'ı ilk beş günde 1.3 milyon kullanıcı kaybetti

Elon Musk yönetimindeki Twitter, ilk beş günde 1.3 milyon kullanıcıyı platformdan kaçırdı.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma, Elon Musk'ın Twitter'ı değiştirmesinden korkan kullanıcıların sayısının arttığını gösteriyordu.

Örneğin son bir haftada Google'da "Twitter nasıl silinir?" diye arama yapanların sayısı 5 kat, "Twitter'ı boykot" araması yapanların sayısı ise 480 kat artmıştı.

İlk 5 günde 1 milyondan fazla kullanıcı kaybetti

Tahminlere göre 27 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında 875 binden fazla kullanıcı, Twitter hesaplarını devre dışı bıraktı.

500 bine yakın kullanıcının hesabı ise Twitter tarafından askıya alındı. Bu, normal rakamın iki katından bile fazla.

Birçok kişinin protesto amacıyla platformu terk ettiği tahmin edilirken, Twitter'ın botları engellemesi yüzünden binlerce hesabın askıya alındığı belirtiliyor.