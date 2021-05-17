Elon Musk'tan Bitcoin açıklaması: Yanlış anlaşıldım

Elon Musk'ın Twitter'dan bir kullanıcıya yaptığı yorumun ardından Bitcoin, 42 bin dolara kadar geriledi. Musk, daha sonra yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını açıkladı.

Bildiğiniz gibi Tesla ve SpaceX şirketleirnin kurucusu Elon Musk, zaman zaman Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz aylarda 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını açıklamıştı. Ayrıca şirketin daha önce de Bitcoin'e yatırım yaptığı biliniyor.

Twitter'da bir kullanıcı, "Bitcoin yatırımcıları, Tesla'nın elinde kalan BTC'leri sattığını görünce kendilerini tokatlayacak." diye bir tweet attı. Elon Musk ise bu tweet'e "aynen" yanıtını verince kripto para piyasası karıştı.

BTC SERT DÜŞTÜ

Elon Musk'ın bu cevabı, Tesla'nın elindeki BTC'leri sattığı yönünde algılandı ve ardından Bitcoin 42 bin dolara kadar geriledi.

ELON MUSK: YANLIŞ ANLAŞILDIM

Elon Musk, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattıklarına ilişkin haberleri yalanladı. Twitter hesabından yanlış anlaşıldığını duyuran Musk, "Tesla hiç Bitcoin satmadı." dedi.

Elon Musk'ın açıklamasından sonra Bitcoin, kendini yeniden 45 bin doların üzerine atarak toparlanma sinyalleri verdi.

