Elon Musk'tan Çinli otomobil üreticilerine övgü

Elon Musk, Çinli otomobil üreticilerini "dünyanın en rekabetçileri" olarak nitelendirdi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmeye başlamıştı.

Öte yandan, elektrikli otomobil satışlarının hızla artması birçok Çinli markanın ülke dışına çıkmasını sağlamıştı. Örneğin Çinli Great Wall Motors ve Nio, gibi markalar, otomobillerini Avrupa'da satışa çıkarmıştı.

ELON MUSK'TAN ÇİNLİ RAKİPLERE ÖVGÜ

Tesla CEO'su Elon Musk, Çin'in ev sahipliği yaptığı Dünya Yeni Enerji Taşıt Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Çinli otomobil üreticilerini "dünyanın en rekabetçileri" olarak nitelendiren Musk, rakiplerine övgüler yağdırdı.

Öte yandan Tesla'nın Çin ile olan ilişkileri son zamanlarda biraz sıkıntıya girdi. Çin'de yaşanan Tesla kazaları, ülkedeki kurumları harekete geçirdi ve şirket incelemeye alındı.

ABD SORUŞTURMA AÇMIŞTI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sisteminden kaynaklandığı iddia edilen kazaları incelemek için geçtiğimiz hafalarda soruşturma başlatmıştı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şirkete ait "otopilot" destek sistemli araçların park halindeki itfaiye, ambulans gibi çakar ışıklı acil durum araçlarını tespit etmekte sorun yaşadığı ve bu nedenle soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Kurum, Haziran 2016'dan bu yana "otopilot" kaynaklı 31 kazaya soruşturma ekibi gönderirken, kurum verilerine göre bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti.