Elon Musk'tan geri adım! Twitter, Google’a yeniden ödeme yapmaya başladı Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, bu ay yenilenecek olan Google Cloud faturalarını ödemeyi reddetmişti. Ancak görünüşe göre Musk, geri adım attı.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın geçen yıl sosyal medya platformunu devralmasından önce, Twitter'ın Google ile spamla mücadele ve hesapların korunmasına ilişkin çok yıllı bir sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

Şimdi ise Twitter, sözleşmesi bu ay yenilenecek olan Google Cloud'un faturalarını ödemeyeceğini söylüyor.

Twitter, bazı hizmetlerini kendi sunucusunda barındırırken, bazı hizmetler ise Amazon ve Google'ın bulut platformlarında barındırılıyor.

Mart ayında Amazon, şirketin bulut bilişim hizmetleri için Amazon Web Services'e ödenmemiş faturaları nedeniyle Twitter'a reklam ödemelerini durduracağını açıklamıştı.

Twitter geri adım attı

Twitter, Google Cloud ile olan sözleşmesinin yükümlülüklerini yerine getirmeye yeniden başladı ve gecikmiş faturalar ödendi.

Google’ın altyapısına erişimi kaybetme olasılığı, Twitter’da birçok hizmetin devre dışı kalacağı anlamına geliyordu.

Gelen bilgilere göre, şirketin yeni atanan CEO’su Linda Yaccarino, Google ile ilişkilerin yeniden yoluna girmesine yardımcı oldu.