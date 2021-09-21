Elon Musk'tan Joe Biden'a gönderme: O hala uyuyor

Elon Musk, Inspiration4 görevinin başarıyla tamamlanmasının ardından tebrik mesajı yayınlamayan Joe Biden'a gönderme yaptı.

ABD'li uzay şirketi SpaceX; Inspiration4 görevi kapsamında, profesyonel astronot olmayan insanlarla dolu bir uzay gemisini geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatmıştı.

Uzaya çıkan dört kişilik ekip; bir milyarder, bir doktor asistanı, bir mühendis ve bir bilim insanından oluşuyor.

SpaceX'le astronotluk eğitimlerini tamamlayan ekibin içinde bulunduğu Crew Dragon kapsülü, 3 gün boyunca Dünya yörüngesinde dolandıktan sonra yeryüzüne geri inmeyi başararak tarihe geçmişti.

Görev, aynı zamanda çocukluk çağında görülen kanserlerin tedavisinde uzmanlaşmış St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi için büyük bir bağış etkinliğine çevrilmişti.

JOE BIDEN'DAN TEBRİK GELMEDİ

Musk’ın ezeli rakibi Jeff Bezos’un da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, teknoloji milyarderini tebrik etmişti. Ancak ABD Başkanı Joe Biden, herhangi bir tebrik mesajı yayınlamadı.

ELON MUSK: O HALA UYUYOR

Musk'ın Twitter’daki takipçilerinden biri, "ABD Başkanı, St. Jude için yüz milyonlarca dolar toplanmasını sağlayan 4 yeni Amerikan astronotunu tebrik etmeyi bile reddetti. Nedenine dair teoriniz nedir?" diye sordu.

Takipçisinin sorusunu yanıtlayan Musk, Joe Biden'a gönderme yaparak "O hâlâ uyuyor." diye yazdı.

Musk’ın, bu yanıtla Donald Trump'ın Biden’a taktığı "Uykucu Joe" lakabına atıf yaptığı tahmin ediliyor.

2020’deki seçim kampanyası sırasında Trump, rakibi Biden’a sıklıkla bu şekilde hitap etmişti.

Kısa süre önce "siyasetten uzak durmayı tercih edeceğini" açıklayan Musk’ın bu esprisi, teknoloji milyarderinin siyasetten söylediği kadar uzak durmadığını düşündürdü.