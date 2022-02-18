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    Elon Musk'tan kripto para dolandırıcılarına tepki

    Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği isim Elon Musk, son zamanlarda kripto paralar ile ilgili artan spam listelerine tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 15:57
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    Elon Musk'tan kripto para dolandırıcılarına tepki

    Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, 2020 yılında tarihinin en büyük siber saldırısını yaşamış ve birçok hesap ele kripto para dolandırıcılığı için kullanılmıştı.

    Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon CEO'su Jeff Bezos, şovmen Kanye West ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg gibi isimlerin yanı sıra; Apple ve Uber gibi şirketlerin hesapları ele geçirilmiş ve kripto para talep edilmişti.

    ELON MUSK'TAN DOLANDIRICILARA TEPKİ

    Son zamanlarda kripto paralar ile ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan Elon Musk, bu kez dolandırıcılardan dert yandı. Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus’un paylaşımına yanıt veren Musk, tepkisini dile getirdi.

    Elon Musk tan kripto para dolandırıcılarına tepki #1

    Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus, yaptığı paylaşımda, dolandıcılık amaçlı açılan Twitter listelerini hedef aldı.

    Markus, "Twitter, bu saçmalık hakkında bir şeyler yapabilir misin? Twitter'daki herkes, toplu halde bu spam listesine ekleniyor ve bu çok rahatsız edici." dedi ve aşağıdaki ekran görüntüsünü paylaştı.

    Görüntüde, verilen linke girilmesi halinde 5000 Bitcoin dağıtılacağını vadeden bir liste görünüyor. Üstelik 1412 kişi de bu listeye otomatik olarak eklenmiş.

    kripto

    Paylaşıma yanıt veren Elon Musk ise bu sorunun uzun süre var olduğu dile getirerek Twitter'a tepki gösterdi.

    Eğer siz de yukarıdaki gibi kripto paralarla ilgili bir listeye eklenirseniz, listeden hemen ayrılmanız gerekebilir.

    Çünkü listeyi oluşturan kötü niyetli kişiler, rastgele insanları buraya ekleyip dolandırıcılık için daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyor.


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