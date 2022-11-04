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- Elon Musk'tan mavi tik ücretini eleştirenlere cevap
Elon Musk'tan mavi tik ücretini eleştirenlere cevap
- Haber Merkezi
- 04.11.2022 - 14:02
- Güncelleme : 04.11.2022 - 14:03
Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.
Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini aylık 8 dolar karşılığında verecek. Ancak bu durum, şimdiden oldukça fazla eleştiriliyor.
Elon Musk'tan eleştirilere göndermeli yanıt
Twitter'ın yeni CEO'su, mavi tik için talep edilen ücreti fazla bulanlara seslendi ve Starbucks'ta 30 dakikalık kahve keyfinin 8 dolar olduğunu, buna rağmen aynı fiyata sahip Twitter Blue'nun 30 gün geçerli olduğunu paylaştı.
7 Kasım'da tamamlanacak
Elon Musk, bu yeni düzenlemenin en geç 7 Kasım'da tamamlanmasını istiyor. Eğer bu durum gerçekleşmezse, özellik üzerinde çalışan personeller Twitter'dan kovulacak.
Öte yandan, Twitter Blue özelliğinin henüz ülkemizde kullanıma sunulmadığını hatırlatalım.