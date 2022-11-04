Elon Musk'tan mavi tik ücretini eleştirenlere cevap

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter mavi tik özelliğini ücretli paket olarak satmayı düşünüyor. Ünlü milyarder, eleştirilere Twitter'dan yanıt verdi.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini aylık 8 dolar karşılığında verecek. Ancak bu durum, şimdiden oldukça fazla eleştiriliyor.

Elon Musk'tan eleştirilere göndermeli yanıt

Twitter'ın yeni CEO'su, mavi tik için talep edilen ücreti fazla bulanlara seslendi ve Starbucks'ta 30 dakikalık kahve keyfinin 8 dolar olduğunu, buna rağmen aynı fiyata sahip Twitter Blue'nun 30 gün geçerli olduğunu paylaştı.

7 Kasım'da tamamlanacak

Elon Musk, bu yeni düzenlemenin en geç 7 Kasım'da tamamlanmasını istiyor. Eğer bu durum gerçekleşmezse, özellik üzerinde çalışan personeller Twitter'dan kovulacak.

Öte yandan, Twitter Blue özelliğinin henüz ülkemizde kullanıma sunulmadığını hatırlatalım.