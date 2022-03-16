Elon Musk'tan Putin'e: Sadece sol elimi kullanacağım

Elon Musk, kendisine 'Elona' lakabı takan Çeçenistan liderine yanıt verdi ve Putin'le dövüşürken sadece sol elini kullanacağını söyledi.

Teknoloji milyarderi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın kaderi için Rusya Devlet Başkanı Putin'i düelloya davet etti ve teke tek dövüşe çağırdı.

Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, Putin'e Ukrayna konusunda meydan okuyarak, "Vladimir Putin'i teke tek mücadeleye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra ise Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan Musk'a yanıt geldi. Sosyal medya platformu Telegram’dan Elon Musk’a seslenen Kadirov, “Nazik Elona'dan olman gereken acımasız Elon'a geçmek için kaslarını pompalaman gerekecek. Eğitim olmadan Putin için çok zayıf bir rakipsin. Bu sportmence olmaz.” açıklamasını yaptı.

Çeçen lider, ayrıca Musk’ı “Ateşli silahlar ve dövüş eğitimi alması” için Çeçenistan’a davet etti.

ELON MUSK ADINI "ELONA" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Kadirov’un mesajından sonra ise Musk, Twitter'daki kullanıcı adını "Elona Musk" olarak değiştirdi ve Çeçen liderin açıklamalarına yanıt verdi.

"SADECE SOL ELİMİ KULLANACAĞIM"

Musk, Kadirov’a verdiği yanıtta, "Teklifin için teşekkür ederim, ancak böyle mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer Putin dövüşmekten korkuyorsa, sadece sol elimi kullanmayı kabul ediyorum ve ben solak bile değilim.” dedi.

Öte yandan Elon Musk, Putin'in Ukrayna'ya saldırılarının başlangıcından bu yana Ukrayna'yı destekleyen adımlar attı.

Musk, SpaceX'in Starlink uydularını Ukrayna'ya gönderdi ve internet kesintisini aşmak için onlarca yeni uydu fırlattı.







