Elon Musk'tan tuhaf iddia: Yapay zeka ile doğum oranları artacak

Teknoloji dünyasının en tartışmalı isimlerinden olan Elon Musk, düşen doğum oranlarına ilişkin endişelerini bir kez daha dile getirerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Musk, X'te yaptığı açıklamada, yapay zekânın insan ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği yönündeki eleştirilere rağmen, kendi yapay zekâsı Grok'u doğum oranlarını artıracak şekilde programlayacaklarını söyledi.

GİZLİ GÜÇ: DOĞUM ORANINI ARTIRACAK YAPAY ZEKÂ

Musk, yapay zekânın insan beynindeki duygusal merkezleri etkileyeceğini, ancak sezgilere aykırı bir şekilde doğum oranlarını artıracağını öngördüğünü belirtti.

Ünlü milyarder, yapay zeka ile doğum oranlarını tam olarak nasıl artıracağı hakkında detaylı bilgi vermedi.

Bu iddia, bazı eleştirmenlerin Grok'un insanlarla duygusal bağ kurabilen "sanal arkadaş" özelliklerinin gerçek ilişkilerin yerini alarak doğum oranlarını düşürebileceği yönündeki kaygıları sonrasında geldi.

MUSK'IN UZUN SÜREDİR SÜREN ENDİŞESİ

Elon Musk yapay zekâ konusundaki açıklamalarıyla olduğu kadar, 14 çocuğuyla da biliniyor ve uzun süredir nüfusun azalması krizine dikkat çekiyor.

Musk, yapay zekâyı doğru bir şekilde uyguladıklarında, bu teknolojinin düşen doğum oranını durdurmaya hatta artırmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.