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    Elon Musk'tan Twitter açıklaması: Fesih hakkımı saklı tutuyorum

    Elon Musk, şirkete yazdığı mektupta Twitter'dan spam hesaplar ile ilgili daha fazla bilgi istedi. Musk, "Twitter birleşme anlaşmasını ihlal ederse, fesih hakkını saklı tutuyorum." dedi.
    • 06.06.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 16:52
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    Elon Musk'tan Twitter açıklaması: Fesih hakkımı saklı tutuyorum

    Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'ın kaç sahte/spam hesaplara sahip olduğunu öğrenmek için Twitter'a mektup yazdı ve kullanıcı bilgilerini istedi.

    Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ın satışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 44 milyar dolara Twitter'ı satın alacağını açıklayan Musk, geçtiğimiz haftalarda spam hesapların fazla olmasından dolayı satın alma sürecini durdurmuş, bu durumun düzelmesi halinde satın almaya sürecinin işleyeceğini açıklamıştı.

    "Fesih hakkımı saklı tutuyorum"

    Twitter için 44 milyar dolarlık bir teklifte bulunan Musk, "Twitter birleşme anlaşmasını ihlal ederse, fesih hakkını saklı tutuyorum.Twitter'ın spam bilgilerini reddetmesi birleşme anlaşmasının ihlali." dedi.

    Twitter hisseleri, ABD piyasalarının açılış öncesi işlemlerinde yüzde 5,28 düşüşle işlem görüyor.

    Elon Musk tan Twitter açıklaması: Fesih hakkımı saklı tutuyorum #1


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