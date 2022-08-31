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    Elon Musk'tan Twitter'a yeni mektup

    Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almaya yönelik 44 milyar dolarlık anlaşmanın feshi için yeni bir mektup gönderdi.
    • 31.08.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 16:27
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    Elon Musk'tan Twitter'a yeni mektup

    Geçtiğimiz haftalarda  Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

    Tesla ve SpaceX CEO'sunun sosyal ağı 44 milyar dolara satın almayı haksız yere reddettiği iddiaları üzerine Twitter, Elon Musk'a dava açmıştı.

    Eski Twitter çalışanından Elon Musk'ı doğrulayan açıklamalar

    Şirketin eski güvenlik şefi Peiter Zatko, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Twitter’ın bot hesap ve güvenlik uygulamaları hakkında yalan söylediğini iddia etmişti.

    Zatko, Twitter’ın federal düzenleyicileri güvenlik konusunda yanılttığını ve platformdaki bot sayısını doğrulamadığını söylüyor.

    Eğer iddialar doğruysa, Twitter büyük para cezalarıya karşılaşabilir ve bu durum, Elon Musk'ın davadan zaferle ayrılmasıyla sonuçlanabilir.

    Elon Musk tan Twitter a yeni mektup #1

    Elon Musk'tan yeni mektup

    AA'nın haberine göre Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasının feshine ilişkin yeni bir mektup gönderdi. Söz konusu mektubun, Twitter’ın eski güvenlik şefi Pieter Zatko'nun açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

    Zatko'nun iddialarına dikkat çekilen mektupta, bunların doğru olması halinde Twitter'ın anlaşmanın bazı hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi.

    Öte yandan, Twitter'ın Musk aleyhine açtığı dava, 17 Ekim'de görülmeye başlanacak.


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