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    Elon Musk'tan Ukrayna halkına Starlink uyarısı

    Elon Musk, Starlink'in Ukrayna'ya hizmet veren uydularının hedef alınabileceği uyarısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 13:44
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    Elon Musk'tan Ukrayna halkına Starlink uyarısı

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünyanın önde gelen şirketleri Ukrayna halkına yardım elini uzatıyor.

    Bu şirketlerden biri olan ABD'li SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i bölgede aktif etmiş ve gereken ekipmanları Ukrayna halkına göndermişti.

    Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye başlayan Starlink hakkında uyarıda bulundu.

    "HEDEF ALINMA İHTİMALİ YÜKSEK"

    Ukrayna'da kullanılabilir durumda olan tek iletişim sisteminin Starlink olduğuna dikkat çeken SpaceX CEO'su, bu sebeple hizmetin hedef alınabileceğini söyledi.

    Elon Musk, ''Önemli uyarı: Starlink, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemi, bu nedenle hedef alınma olasılığı yüksek. Lütfen dikkatli kullanın.'' dedi.

    Öte yandan, bölgede Starlink hizmeti ile ilgili şimdilik herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

    starlink


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