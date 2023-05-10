Elon Musk'tan WhatsApp açıklaması: Güvenmeyin Birçok Android kullanıcısı, WhatsApp'ın uygulama kapalıyken bile mikrofonlarını kullandığını bildirdi. Elon Musk ise Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman zaman gizlilik sorunları nedeniyle oldukça eleştiriliyor.

Son günlerde sosyal medyada birçok kullanıcı, WhatsApp'ın uygulama kapalıyken bile mikrofonlarını kullandığını bildirdi ve ekran görüntüleri paylaştı.

Birçok şikayetin gelmesine neden olan bu durum, Android’de gördüğümüz “Gizlilik Kontrol Paneli” yoluyla fark edildi.

Android 12’den beri cihazlarda bulunan bu özellik, ekranın sağ üst köşesine yeşil bir bildirim ekliyor ve mikrofon kullanıldığında kullanıcıları bilgilendiriyor.

WhatsApp mikrofon kullanmaya devam ediyor.

Bazı kullanıcılar, arama bittikten sonra bile WhatsApp'ın mikrofon kullanmaya devam ettiğini rapor ederken, bazı kullanıcılar ise uygulama kapalıyken bile arka planda mikrofon izninin açıldığını söylüyor.

Elon Musk açıklama yaptı

Twitter üzerinden paylaşılan bir ekran görüntüsünü alıntılayan Elon Musk, "WhatsApp'a güven olmaz." dedi.

WhatsApp, bu durumun neden oluştuğu ve nasıl çözülebileceği konusunda herhangi bir açıklama paylaşmadı. Ancak sorunun, uygulamadan kaynaklı bir hata olabileceği söyleniyor.