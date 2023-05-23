Elon Musk'tan yeni uygulama! İşe alımlar başladı Everything App adlı uygulama için işe alımlara başlayan Elon Musk, Twitter üzerinden projesini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

ensonhaber.com

Yıllardır Elon Musk'ın tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayan bir uygulama yayınlama hayalleri var ve bu hayal gerçekleşmek üzere.

Dünyanın en popüler iş insanlarından biri olan Elon Musk, Everything App (Her Şey Uygulaması) projesi için işe alımlara başladı.

Elon Musk’ın yeni projesi, tıpkı WeChat uygulaması gibi tek bir uygulama üzerinden kullanıcıların bütün işlerini halletmesine odaklanıyor.

WeChat'e rakip olacak

Milyonlarca kişinin kullandığı WeChat uygulamasına rakip olarak çıkacak olan Everything App ile kullanıcılar; taksi çağırmak, market alışverişi yapmak ve arkadaşlarına mesaj atmak gibi birçok hizmetten yararlanabilecek.

Uygulamanın ne zaman çıkacağı konusunda ise henüz bir açıklama yok.