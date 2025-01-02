Elveda 2024: Google, geçen yıl 8 projenin fişini çekti

Haber Merkezi

Google, 2024 yılında birçok ürün ve hizmeti sonlandırdı. Bu kararlar, şirketin stratejik önceliklerini ve pazar dinamiklerini yansıtıyor.

KAPATILAN ÜRÜN VE HİZMETLER

Google Bard: Google'ın yapay zeka sohbet robotu Bard, Gemini olarak yeniden markalandı.

Keen: Google'ın Pinterest rakibi Keen, düşük ilgi nedeniyle kapatıldı.

Google Podcasts: Google Podcasts uygulaması kapatıldı ve podcast içerikleri YouTube Music'e taşındı.

Dropcam: Google'ın ev güvenlik kamerası hizmeti Dropcam, 10 yıl sonra desteğini kaybetti.

Nest Secure: Google'ın ev güvenlik sistemi Nest Secure, internet bağlantısını kaybetti.

Google One VPN: Google One'ın VPN hizmeti sona erdi.

Chromecast: Chromecast markası emekliye ayrıldı, ancak Google Cast teknolojisi devam edecek.

Jamboard: Google'ın dijital beyaz tahtası Jamboard, Ocak 2025'te kullanımdan kalkacak.

Google, bu kapatmalarla hizmetlerini basitleştirmeyi ve daha başarılı projelere odaklanmayı hedefliyor.

Şirket, yapay zeka, akıllı ev ve diğer alanlarda yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ediyor.