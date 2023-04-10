En büyük darbe Apple'a! Küresel PC satışları yüzde 29 düştü Pazar araştırma firması IDC'ye göre, küresel kişisel bilgisayar (PC) sevkiyatı yüzde 29 düşüş gösterdi.

ensonhaber.com

Pazar araştırma firması IDC'ye göre, küresel kişisel bilgisayar (PC) sevkiyatı, zayıf talep, aşırı stok ve kötüleşen makroekonomik ortam nedeniyle 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 29 geriledi.

International Data Corporation (IDC), pazar günü yayınladığı raporda, geçen yılın aynı döneminde 80,2 milyon olan küresel bilgisayar sevkiyatlarının bu yılın ilk çeyreğinde 56,9 milyona düştüğünü söyledi.

Sevkiyatlar, 2022'nin son çeyreğinde yıllık yüzde 28,1'lik düşüş göstermişti. Böylece art arda iki çeyrek, satışlar yüzde 20'nin üzerinde düşmüş oldu.

En büyük darbe Apple'a

Raporda analiz edilen ilk beş bilgisayar şirketi arasında Apple'ın ilk çeyrek sevkiyatları, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 40,5 ile en büyük düşüşü gördü. Dell ise yüzde 31'lik düşüşle ikinci sırada yer aldı.

Şubat ayında Apple, pandemi sırasında patlayan Mac bilgisayar satışlarından elde edilen gelirin, son çeyrekte yıllık yüzde 29 düşüşle 7,7 milyar dolara gerilediğini bildirmişti.

Öte yandan IDC, pazardaki durgunluğun gelecek yıla kadar devam etmesi halinde, toparlanmanın zor olacağını söyledi.