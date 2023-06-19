En büyük iPhone tedarikçisi Foxconn, elektrikli otomobil üretecek Apple'ın en büyük iş ortaklarından biri olan Foxconn, iPhone üretiminden elektrikli araçlara geçmeyi planlıyor.

Apple'ın en büyük iPhone tedarikçilerinden biri olan Tayvan merkezli Foxconn, elektrikli otomobil pazarına olan ilgiyi fırsat bilerek çalışmalarına başladı.

Bu yıl ABD ve Tayland'da elektrikli otomobil fabrikaları kurmaya başlayacak olan Foxconn, aynı zamanda yeni otomobillerini de tanıtmıştı.

Foxconn'a ait Çin'deki en büyük iPhone montaj fabrikası, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkiler kötüleşirken akıllı telefon üretiminden elektrikli otomobillere geçiş yapacak.

Öncelik elektrikli araçlarda

Foxconn CEO'su Young Liu, önümüzdeki on yıl içinde şirketin büyümesini sağlayacak olan şeyin elektrikli otomobil üretimi olduğunu söylüyor.

Foxconn öncelikle iPhone ve iMac dahil olmak üzere Apple ürünlerinin başlıca üreticisi olarak bilinse de müşterileri arasında Microsoft, Sony, Dell ve Amazon da yer alıyor.