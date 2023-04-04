En çok kullanılan işletim sistemleri belli oldu StatCounter raporuna göre, mart ayında en çok kullanılan işletim sistemlerini sizler için derledik.

ensonhaber.com

StatCounter’ın en son işletim sistemi aylık verileri ile birlikte, en çok kullanılan işletim sistemleri belli oldu. Veriler, Windows 11'in yükselişini gözler önüne seriyor.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, 2021 yılında kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, görünüşe göre yavaş yavaş zirveye tırmanacak.

Windows 11, Mart 2023'te 1,81 puan kazandı ve pazar payını yüzde 19,13'ten yüzde 20,94'e çıkarmayı başardı.

Zirvede Windows 10 var

Windows 10 tarafında da kayda değer bir yükseliş görülüyor. Windows ekosisteminin şu andaki lideri, bir önceki aya göre 0,17 puan artışla pazar payını yüzde 73,48 seviyesine kadar çıkarmış durumda.

Microsoft'un Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri programının (ESU) sona erdiğini duyurmasının ardından, kullanıcılar Windows 7 ve 8.1'den hızla ayrılmaya başladı.

Windows 7, düşüşüne devam ederek 1,62 puan kaybetti ve pazar payını yüzde 3,72'ye düşürdü.

Windows 8.1 ise şu anda Şubat 2023'e göre 0,3 puanlık bir düşüşle yüzde 0,84'lük bir paya sahip.

Mart ayında en çok kullanılan Windows sürümleri şu şekilde:

Windows 10 - %73,48

Windows 11 - %29,94

Windows 7 - %3,72

Windows 8.1 - %0,84

Windows 8 - %0,51

Mobil işletim sistemleri dahil edildiğinde ise işler değişiyor ve Android zirvede yer alıyor.



Android - %41,56 (-2,32)

Windows - %28,89 (+0,56)

iOS - %17,29 (+0,16)

macOS - %7 (+0,33)

Diğer İşletim Sistemleri - %3,05 (+0,62)