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    En çok kullanılan Windows sürümleri

    Windows sürümlerinin kullanım oranlarına ilişkin son istatistikler paylaşıldı. Windows 11'in kullanım oranının yükselmesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 11:34
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    En çok kullanılan Windows sürümleri

    Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl resmen kullanıma sunulmuştu.

    Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, ilk başlarsa beklenen ilgiyi görmese de daha sonra kullanıcı sayısını artırmayı başardı.

    Windows ekosistemine ilişkin güncel istatistiklere göre, Windows 11'in kullanım oranı artmaya devam ediyor.

    EN ÇOK KULLANILAN WINDOWS SÜRÜMLERİ

    Şubat ayı sonu itibarıyla, Windows 11 işletim sisteminin payı yüzde 19.3'e ulaştı ve ocaka ayına göre yüzde 3,2 arttı.

    En popüler Windows sürümü ise şu anda bilgisayarların yüzde 27.5'ine kurulan Windows 10 21H1 sürümü.

    windows

    Windows 10 21H2 sürümü yüzde 21'lik kullanım oranı ile Windows'un en popüler ikinci sürümü olurken, Windows 10 20H2'nin payı sert düşüşle yüzde 26.3'ten yüzde 17.9 seviyesine geriledi.


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