En güçlü Android tabletin nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor

Haber Merkezi

Android tablet pazarında heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Oppo Pad 4 Pro, nisan ayında piyasaya sürülerek en güçlü Android tablet ünvanını ele geçirmeye hazırlanıyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setiyle güçlendirilen bu tablet, performansıyla rakiplerine fark atacak gibi görünüyor.

TABLET PAZARINDA BİR İLK

Oppo Pad 4 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciyle piyasaya sürülen ilk Android tablet olacak.

Bu güçlü yonga seti, tablete üst düzey bir performans sunarak kullanıcı deneyimini zirveye taşıyacak.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, tablet nisan ayında Oppo Find X8 Ultra ve Find X8 Next ile birlikte tanıtılacak.

OPPO FIND X8 SERİSİ DE GELİYOR

Oppo, nisan ayında sadece tablet değil, aynı zamanda yeni akıllı telefonlarını da tanıtacak.

Find X8 Ultra, düz ekranlı tek Çin markalı Ultra akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Find X8 Next ise kompakt tasarımıyla kullanıcılara farklı bir seçenek sunacak. Bu lansman, Oppo'nun teknoloji dünyasındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.

Oppo Pad 4 Pro, özellikle Samsung Galaxy Tab serisine rakip olacak. Güçlü performansı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken bu tablet, Android ekosisteminde yeni bir soluk getirecek.