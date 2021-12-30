En hızlı büyüyen 5G akıllı telefon markası Realme oldu

En hızlı büyüyen 5G akıllı telefon markası Realme oldu

Akıllı telefon sektöründe büyük bir gelişim gösteren Realme, 5G satışlarında en hızlı büyüyen marka olmayı başardı.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan yeni bir raporda, akıllı telefon üreticilerinin 5G pazarındaki performansları mercek altına alındı.

Akıllı telefon pazarında son zamanlarda yer alan 5G modelleri ile büyük satış rakamlarına ulaşan Realme, 5G pazarında en hızlı büyüyen marka oldu.

REALME, YÜZDE 831 BÜYÜDÜ

2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 831 oranında büyüme kaydeden Çinli üretici; Hindistan, Çin ve Avrupa bölgelerindeki satışları ciddi oranda artırmayı başardı.

Counterpoint Kıdemli Direktörü Varun Mishra'ya göre, Realme'nin büyümesindeki en büyük etme çok kanallı strateji ve fiyat konusunda uygun 5G telefon seçeneklerinin bulunması.

Öte yandan Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi Çinli üreticiler, 5G akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 165, yüzde 147 ve yüzde 134 büyüme gösterdi.