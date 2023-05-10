Zirve değişti! İşte en iyi kameraya sahip telefon DxOMark tarafından testlerde, Huawei P60 Pro, en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon seçildi.

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Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, Honor Magic5 Pro modelini 152 puanla zirveye yerleştirmişti.

Daha sonra ise Oppo Find X6 Pro, 153 puan alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefon olmuş ve liderlik koltuğuna oturmuştu.

Zirvenin yeni sahibi: Huawei P60 Pro

Huawei P60 Pro, DxOMark kamera testlerinde 156 puan alarak en iyi kameraya sahip telefon oldu ve zirveye yerleşti.

DxOMark uzmanları, Huawei P60 Pro'nun fotoğraflar, videolar, yakınlaştırma ve bokeh gibi tüm fotoğrafçılık öğelerinde dengeli ve olağanüstü performans sunduğunu belirtiyor.

P60 Pro, tümüyle yenilenmiş bir optik sisteme sahip ve sektörde Çoklu Lens Gruplu Ultra Aydınlatmalı Telefoto Kamera ile donatılmış ilk cihaz olma özelliğini taşıyor.

Telefonun arka kısmında 48 megapiksel, F/1.4-F/4.0 ana kamera, 13 megapiksel, F/2.2, ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel, F/2.1 telefoto kamera yer alıyor.

En iyi kameraya sahip telefonlar

DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şöyle: