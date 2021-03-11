Endonezya adasındaki halk, SpaceX'i bölgede istemiyor

Endonezya lideri Joko Widodo’nun, Elon Musk’a SpaceX’in roket üssü olarak Biak adasını önermesinin ardından, ada halkı öfkelendi. Bölgede yaşayanlar, bu teklife pek sıcak bakmıyor.

Son dönemlerde yaptığı uzay görevleriyle oldukça ses getiren SpaceX, bir yandan da roket üslerinin sayısını artırmanın peşinde.

Endonezya lideri Joko Widodo, Elon Musk’a SpaceX’in roket üssü olarak Biak adasını önerdi. Ancak bölge sakinleri, bu öneri karşısında oldukça öfkelendi.

ADA SAKİNLERİ KARŞI ÇIKTI

Bölgede yaşayanlar; adadaki ormanların yok olacağını, okyanusun kirleneceğini ve evlerinden olacaklarını dile getirerek, milyarder iş insanını bölgede hoş karşılamayacaklarını söylüyor.

HÜKÜMET ISRARLI

Hükümet yetkileri ise Musk’ın yatırımının yerel halkı kalkındıracağını ve Endonezya'yı Güney Asya’da teknoloji üreten lider ülke konumuna getireceğini belirtiyor.

Zengin bakır ve nikel yataklarına sahip ada, SpaceX'in dışında Tesla'nın da dikkatini çekiyor. Tesla, otomobil ve batarya üretimini aksatmamak ve uzun vadede ham madde sıkıntısı yaşamamak için nikel madenlerine göz dikti.

Önümüzdeki yıllarda nikele erişmenin zorlaşacağı ihtimaline karşı şirket, geçtiğimiz günlerde bazı nikel madenlerine ortak olmuştu.

Nikel, elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pillerdeki önemli bir bileşendir. Bu maden, akülere daha fazla enerji sığdırır ve üreticilerin daha pahalı olan kobaltı azaltmalarına yardımcı olur.

Bu sayede hem bataryaların boyutu küçülür hem de üreticilerin daha az maliyetle üretim yapmalarını sağlar.

Endonezya hükümetinin bir temsilcisi, Biak bölgesinin “uzay adası” olmasının yerel topluluklar için birçok iş yaratacağını ve ülke ekonomisine katkıda bulunacağını söyledi.

Ancak Biak’taki kabile şeflerinden Manfun Sroyer, adada bir uzay üssü kurulmasının ormanları yok edeceğini ve Endonezya ordusunun buradaki varlığı artıracağını belirterek bu duruma karşı çıktı.

"PROTESTO EDERSEK TUTUKLANIRIZ"

Sroyer, “Kurulması planlanan uzay üssü bizim geleneklerimize mal olacak ve hayatımızın kaynağı olan doğa zarar verecek. Ancak, bunu protesto edersek, anında tutuklanırız.” ifadelerini kullandı.





RUSLAR DA ADANIN PEŞİNDE

SpaceX’in yanı sıra Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos da adayla yakından ilgileniyor. Ajans, 2024 yılı itibarıyla Biak’da büyük bir roket istasyonu kurmanın planlarını yapıyor.

Kabile şefi Sroyer, “2002 yılında Ruslar, topraklarımızı uydu kurmak için bizden istedi. Buna tepki gösterdi, ardından tutuklandık ve işkence gördük. Şimdi aynı durumla tekrar karşı karşıyayız. Taciz ve gözdağı hala devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

BIAK ADASI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Pasifik Okyanusu'na bakan ve ekvatorun bir enlem altında bulunan Biak Adası, konumu sayesinde düşük yörüngeli uyduları fırlatmak için oldukça ideal. Çünkü uzay şirketleri, buradaki fırlatma görevlerinde daha az yakıt harcayarak maliyetleri düşürebilecek.

Ayrıca adanın doğal kaynak rezervlerine olan yakınlığı da şirketlerin dikkatini çekiyor.