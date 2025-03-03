Endonezya, Apple ile anlaşma sağladıktan sonra iPhone 16 yasağını kaldırıyor

Haber Merkezi

Endonezya hükümeti, Apple ile yapılan anlaşmanın ardından iPhone 16'ların satış yasağını kaldırma kararı aldı.

Anlaşma, Apple'ın Endonezya'ya 1 milyar dolar yatırım yapmasını ve yerel halkı araştırma ve geliştirme konusunda eğitmeyi içermektedir.

YASAK NEDEN KONULMUŞTU

Endonezya, Apple'ın akıllı telefonlar ve tabletler için yerel içerik gereksinimlerini karşılayamaması nedeniyle iPhone 16'ların satışını yasaklamıştı.

Apple, daha sonra Endonezya'ya 1 milyar dolar yatırım yapma sözü verdi ve Başkan Joko Widodo bakanlarına Apple'ın teklifini kabul etmeleri talimatını verdi.

Ancak Sanayi Bakanlığı, geçen ay beklenmedik bir şekilde daha iyi şartlar aradığı için yasağı devam ettirme kararını onayladı.

YASAK NASIL KALDIRILDI

Apple, 1 milyar dolarlık yatırımın yanı sıra yerel halkı şirketin ürünleri üzerinde araştırma ve geliştirme konusunda eğitmeyi taahhüt etti.

Bu hareketin, Apple'ı ülkede Ar-Ge tesisleri kurmaya zorlayan hükümeti yatıştırmaya yönelik olduğu belirtiliyor.

Her iki taraf da yasağın kaldırılması şartları konusunda anlaşmış olsa da Endonezya'nın daha önce de aldığı kararlardan geri adım attığı düşünülürse anlaşmanın yine de bozulması mümkün.

Apple için Endonezya pazarı büyük önem taşıyor. Yaklaşık 270 milyonluk nüfusuyla Endonezya, dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi konumunda.

Genç ve teknoloji meraklısı nüfusu, Apple için cazip bir pazar oluşturuyor. Yasağın kalkmasıyla birlikte Apple, Endonezya'da iPhone 16 satışlarına başlayabilecek.