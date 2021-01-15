Ensonhaber artık Telegram'da

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Bildiğiniz gibi son zamanlarda WhatsApp'ın gizlilik ilkeleri oldukça tepki çekiyor. Verileri Facebook ile paylaşmak istemeyen kullanıcılar, uygulamayı birer birer terk ediyor.

Durum böyle olunca, özellikle Telegram gibi daha güvenli uygulamalara ilgi oldukça arttı. Milyonlarca kullanıcı WhatsApp hesabını kapatarak Telegram'a geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Telegram'a geçmesiyle daha da popüler hale gelen Telegram'da artık Ensonhaber de var.

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