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- Envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı
Envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, envantere giren İHA/SİHA sayısının 107'ye ulaştığını duyurdu.
- AA
- 08.05.2020 - 22:37
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.
3 ADET TB2 DAHA ENVANTERE GİRDİ
Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdiklerini belirten Demir, "Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan BAYKAR Savunma'yı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.