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    Envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, envantere giren İHA/SİHA sayısının 107'ye ulaştığını duyurdu.
    • AA
    • 08.05.2020 - 22:37
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    Envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

    3 ADET TB2 DAHA ENVANTERE GİRDİ

    Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdiklerini belirten Demir, "Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan BAYKAR Savunma'yı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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