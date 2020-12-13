Epic Games, 15 gün boyunca her gün bir oyunu ücretsiz yapacak

Epic Games, 15 gün boyunca her gün bir oyunu ücretsiz yapacak

Epic Games Store, yılbaşı tatili nedeniyle 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren 15 gün boyunca her gün bir oyunu bedava sunacak.

Özellikle Fortnite ile adından sıkça söz ettiren Epic Games, geçtiğimiz yıllarda Steam'e rakip olan kendi oyun mağazası olan Epic Games Store'u hayata geçirmişti.

Yeni oyun mağazası için birçok kampanya düzenleyen Epic Games, bildiğiniz gibi her hafta 2 oyunu ücretsiz bir şekilde oyunseverlerle buluşturuyor.

ARTIK HER GÜN 1 OYUN ÜCRETSİZ

Epic Games Store, bu yılbaşı tatili nedeniyle rakiplerine yine gözdağı verdi. Şirket, 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren 15 gün boyunca her gün bir oyunu ücretsiz yapacağını duyurdu.

Ayrıca yine bu tarihten itibaren mağazadaki birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler yapılacak.

17 Aralık'tan itibaren başlayarak 2 hafta boyunca her gün 1 oyunu ücretsiz bir şekilde verecek Epic Games, her bir oyunu satın almak için 24 saat sunacak.

Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise oyun ömür boyu sizin olacak.

15 gün boyunca hangi oyunların ücretsiz olacağı ise şimdilik bilinmiyor. Geçtiğimiz aylarda GTA 5'i ücretsiz yaparak büyük ses getiren Epic, acaba önümüzdeki günlerde Cyberpunk 2077'yi de bedava sunabilir mi?

Instagram: @eshteknoloji

