Epic Games'ten Fortnite'ı kaldıran Apple ve Google'a dava

Apple ve Google, dün akşam saatlerinde popüler battle royale oyunu Fortnite'ı kendi mağazalarından kaldırdı. Epic Games ise her iki şirkete de dava açtığını duyurdu.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarındsn Fortnite, dün akşam saatlerinde hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan kaldırıldı. Hiç beklenmedik bir anda yaşanan bu gelişme, Epic Games ile teknoloji şirketlerini karşı karşıya getirdi.

Fortnite geliştiricileri, dün oyuna bazı yenilikler eklenen yeni bir güncelleme yayınlamıştı. Ancak Epic Games, bu güncelleme ile kendi ödeme sistemini oyuna ekledi. Oyuncular bu ödeme yöntemi sayesinde oyun içi satın alımları daha uygun fiyata yapabiliyordu.

GOOGLE VE APPLE KARŞI ÇIKTI

Google Play Store ve App Store kurallarına göre geliştiriciler, mobil uygulamalarında Google ve Apple'ın uygulama içi faturalandırma sistemini kullanmak zorunda. Çünkü iki şirkette bu ödeme yöntemlerinden yüzde 30'a kadar kesinti yapıyor.

Epic Games ise, oyuna eklediği kendi ödeme sistemi ile bu kesintilerden kurtulmayı amaçladı, ancak bu adım Fortnite'ın kaldırılmasına neden oldu.

EPIC GAMES DAVA AÇTI

Epic Games, Apple ve Google'ın yeniliği engelleyici ve rekabeti bastırıcı adımlar attığı belirterek her iki şirkete de dava açtığını açıkladı.

Daha sonra şirketi, #FREEFORTNITE etiketiyle bir video yayınlayarak Apple ve Google'a tepkisini dile getirdi.

Fortnite'ın yeniden App Store ve Google Play Store'a eklenip eklenmeyeceği şimdilik bilinmiyor.