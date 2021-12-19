Erdoğan: Elon Musk ve SpaceX'i şantaj ve baskıya boyun eğmedikleri için kutluyorum

Erdoğan: Elon Musk ve SpaceX'i şantaj ve baskıya boyun eğmedikleri için kutluyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B uydusunun SpaceX Falkon 9 roketi ile fırlatılması sonrası Elon Musk ve SpaceX'i Türkiye karşıtı lobilere direndikleri için tebrik etti.

Türkiye'nin yeni haberleşme uydusu Türksat 5B, saat 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Fırlatma sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türksat Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

ERDOĞAN'DAN VİDEO MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törene bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B uydusunun fırlatılmasına dair video mesaj - VİDEO

"TÜRKİYE KARŞITI LOBİLERE DİRENEN MUSK'U KUTLUYORUM"

Bugün Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de SpaceX firmasının Falkon 9 roketini tercih ettik. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını, Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Türksat 5B uydumuz 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"SPACE-X İLE ORTAK ÇALIŞMAMIZIN DEVAMINI TEMENNİ EDİYORUM"

Türksat 5B'nin devreye girmesi ile veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu yerlere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu, internet hizmeti verilebilecektir. Uydumuz 35 yıldan fazla manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge kullanım haklarının korunmasını sağlayacaktır. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. SpaceX firmasıyla uzay alanında yürüttüğümüz başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum."