Eriyen buzullar tehlike saçıyor: Yüzlerce antik virüs tespit edildi Çin'in batısındaki Tibet Platosu'nda bulunan Guliya Buzulu'nda yapılan araştırmada, derinliklerde 1.700'den fazla antik virüs keşfedildi.

Haber Merkezi

Dünya'nın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından yarattığı tehditlerin yanı sıra, şimdiye kadar pek tahmin edilemeyen başka sorunlar da ortaya çıkabilir.

Bilim insanları, donmuş halde bulunan virüslerin, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle yeniden hayata döneceğini ve çeşitli hastalıkların yayılabileceğini söylüyor.

2003 yılında, Qinghai-Tibet platosundaki bir buz örtüsünün dibinden alınan örneklerdeki bakteriler yeniden canlandırıldı. O derinlikteki buz 750 bin yıldan daha eskiydi.

2014 yılında, 30 bin yıllık Sibirya permafrostundan (donmuş toprak) dev bir "zombi" Pithovirus sibericum virüsü yeniden canlandırıldı.

Son olarak 2016'da, Batı Sibirya'da bir şarbon (Bacillus anthracis bakterisinin neden olduğu bir hastalık) salgını, B. anthracis sporlarının donmuş toprakta hızla çözülmesiyle ilişkilendirildi.

YÜZLERCE VİRÜS AÇIĞA ÇIKTI

Araştırmacılar, Çin'in batısındaki Tibet Platosu'nda bulunan Guliya Buzulu'ndan çıkarılan 300 metre uzunluğundaki buz çekirdeğinde 41 bin yıl öncesine tarihlenen virüsleri incelediler.

Ohio State Üniversitesi tarafından yürütülen son araştırmada, bulunan 1.700 virüsün insan sağlığına tehdit oluşturmadığı açıklandı.

Bu virüsler sadece arkeleri ve bakterileri enfekte edebiliyor, insanları, hayvanları veya bitkileri hasta edemiyor.

Ancak bu virüslerin incelenmesi, Dünya'nın iklimsel tarihine ışık tutuyor ve gelecekteki mikrobiyal toplulukların nasıl olabileceğini anlamamıza yardımcı olabilir.

DONMUŞ TOPRAKLAR ERİYOR

Gözle görülür şekilde daha yüksek sıcaklıklar, bölgenin Dünya yüzeyinin altındaki kalıcı donmuş tabaka olan permafrostu şimdiden eritiyor.

Araştırmacılar, şimdi içeride hapsolmuş bakteri ve virüslerin insanlar için ne kadar büyük bir risk oluşturabileceğini değerlendirmeye çalışıyor.

Tahminler, her yıl buz erimesinden dört sekstilyon (4.000.000.000.000.000.000.000) mikroorganizmanın salınmasını bekleyebileceğimizi gösteriyor. Bu, evrendeki tahmini yıldız sayısıyla hemen hemen aynı.